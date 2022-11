Aus den Solinger Kirchengemeinden : „Immer angepackt, was nötig ist“

Der Frauenkreis Krahenhöhe feierte sein 40-jaehriges Bestehen auch im „Cologne‘s“. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Frauenkreis Krahenhöhe feiert sein 40-jähriges Bestehen. Und noch immer sind Mitglieder der ersten Stunde dabei, gestalten Ausflüge, helfen bei Festen und unterstützen Menschen in Not.

Ein Schmunzeln umspielt ihre Lippen, wenn Ursula Winkelhoch auf das Kürzel der Gruppe zu sprechen kommt: „Wir nennen uns FKK.“ Damit sind an der Schützenstraße allerdings nicht unverhüllte Badefreuden gemeint, sondern ein langjähriger Bestandteil des kirchlichen Lebens: Vor 40 Jahren gründete sich in der katholischen Gemeinde St. Josef, heute Kirchort der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer, der „Frauenkreis Krahenhöhe“.

„Anfangs waren wir fünf oder sieben“, erzählt Gründungsmitglied Gerda Patten. Damals habe sich die kleine Runde noch an Küchentischen versammelt, später brauchte es größere Räume, denn der Kreis wuchs – und brachte es im Laufe seines Bestehens auf bis zu 40 Mitstreiterinnen. Von der Vorbereitung von Festen bis zu Betreuungsdiensten für die Bewohner des benachbarten Seniorenheims Josef Haus – „wir haben immer angepackt, wo es nötig ist“, sagt die frühere Solinger Dekanatsratsvorsitzende Ursula Winkelhoch. Sie stieß ebenfalls früh zum Frauenkreis, dessen Vorsitzende sie noch heute ist.

„Wenn es brennt, ist der Frauenkreis da“, ergänzt Vorstandskollegin Elisabeth Deutzmann. Immer wieder kümmerten sich Mitglieder des Kreises um Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Hinzu kamen regelmäßig Einkehrtage und verschiedene Ausflüge. Das Programm für das kommende Jahr ist in Planung. Demnächst, kündigt Winkelhoch an, solle es zum Beispiel Fahrten zu Pilgerkirchen der Umgebung gehen. Willkommen sind dabei stets auch Außenstehende: „Wir freuen uns über alle, die teilnehmen.“

Zeitweilig organisierte sich der Frauenkreis in der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd), löste sich dann aber wieder von ihr. Heute umfasst die Gruppe noch rund 25 Frauen – die älteste von ihnen zählt inzwischen 91 Lenze. „Wie geht es weiter ?“ stellt Winkelhoch die Frage, die die Gruppe bewegt. Neue Mitstreiterinnen zu finden, ist – gesellschaftlichen Trends geschuldet – nicht einfacher geworden. Und doch ist man immer noch vielfältig aktiv. Einmal im Monat trifft sich die Gruppe – und natürlich jeden Sonntag im Rahmen der Heiligen Messe.

Die Feier zu seinem 40-jährigen Bestehen feierte jetzt der Frauenkreis an gleich zwei Schauplätzen: mit einer Andacht in der „Rolltreppe“, wie das Pfarrheim gegenüber der Kirche St. Josef an der Schützenstraße 213 genannt wird – und anschließend mit einem Empfang im Brauhaus „Cologne‘s“ am Rathaus, mitsamt Vortrag über christliche Frauen Kölns mit dem Titel: „Von Aggripina bis Edith Stein“.