Messer-Gabel-Scherenmarkt in Solingen : Tradition trifft Neuheit im Industriemuseum

Am Stand der Firma Paul Adrian berät Jessica Buchmüller interessierte Kunden – insbesondere zu den Steakmessern, die das Unternehmen im Angebot hat. Foto: Peter Meuter

Solingen Beim Messer-Gabel-Scherenmarkt präsentierten am Wochenende rund 25 Solinger Anbieter ihre Schneidwaren. Wie im Vorjahr gab es eine begrenzte Zahl an Tickets und verschiedene Zeitfenster.

Von Alexander Riedel

Als die Besucher an den Stand der Paul Adrian Stahlwarenfabrik herantraten, um die Auswahl an Steakmessern in Augenschein zu nehmen, empfahl ihnen Geschäftsführer Frank Buchmüller: „Nehmen Sie es am besten in die Hand.“ Reichlich Schneidwaren zum Anfassen, Ausprobieren und Kaufen, oft nach ausführlichen Gesprächen mit den Anbietern, gehören zum langjährigen Erfolgsrezept des Messer-Gabel-Scherenmarkts im LVR-Industriemuseum an der Merscheider Straße.

Und dem blieb die Veranstaltung auch am Wochenende treu: Rund 25 Hersteller aus der Klingenstadt hatten in den Räumen der Gesenkschmiede Hendrichs die Stände mit allerlei Waren bestückt. Für die Paul Adrian Stahlwarenfabrik war das sogar eine Premiere. „Wir haben drei Jahre lang auf einen Platz gewartet“, erklärte Frank Buchmüller, der das 1901 gegründete Unternehmen 2017 übernahm. Nun nutze man die Möglichkeit, die eigenen Produkte noch bekannter zu machen.

Info 2500 Besucher an beiden Tagen Besucherzahl Auf Samstag und Sonntag verteilt kamen rund 2500 Besucher ins LVR-Industriemuseum. Das entspricht den Zahlen des Vorjahrs, als es ebenfalls ein begrenztes Kontingent an Tageskarten und Buchung für Zeitfenster gab. Vor der Pandemie hatte der Besucherschnitt bei 4500 gelegen. Hatten die Anbieter laut Museumsleiterin Nicole Scheda 2021 trotz geringerer Besucherzahlen die gleichen Umsätze wie zuvor gemacht, sei das Bild diesmal „gemischt“ gewesen.

Die Gelegenheit nutzten auch zwei weitere Hersteller zum ersten Mal auf dem Markt: Eikaso und Friedrich Herder Abraham Sohn vervollständigten die Gruppe der Neulinge. Einzelne andere Anbieter hätten aus unterschiedlichen, teils persönlichen Gründen diesmal nicht teilgenommen, berichtete Museumsleiterin Nicole Scheda. Klassischerweise bringen jedoch auch regelmäßig vertretene Unternehmen immer wieder Neuheiten mit auf den 2001 erstmals ausgerichteten Markt: FELIX etwa zeigte seine neue Messerserie „MIU“ und RSG Solingen stellte das kleine Kochmesser „Das Handliche“ aus der Serie „Der Profi“ vor. Andere Aussteller präsentierten sich gewissermaßen als „Bewahrer“ beinahe verloren gegangener Stahlwaren: Die Schleiferei Wipperkotten etwa bot funktionstüchtige Storchenscheren an, die ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Wupper-Hochwasser des vergangenen Jahres gerettet hatten.

Das diesjährige Marktmesser der Firma Rör Friedrich Engels & Cie ziert ein Bild der Müngstener Brücke. Foto: Peter Meuter

Zum Angebot am Tisch von „Triangle“ gehörte wiederum ein edler Senf- und Diplöffel. Den hatte das Unternehmen vom inzwischen in den Ruhestand getretenen ursprünglichen Hersteller gekauft. Ein Jahresmesser zum Markt bringt stets die Firma Friedrich Engels & Cie heraus – und hatte sich diesmal das 125-jährige Jubiläum der Müngstener Brücke vorgenommen: Das Bergische Wahrzeichen mitsamt Dampflok ist nebst Schriftzug des Messer-Gabel-Scherenmarkts auf Zöppken und Buckelmessern zu sehen, die Geschäftsführer Frank Kotthaus zum Stand in der Schmiede mitgebracht hatte. „Es ist wichtig, mit Solinger Produkten präsent zu sein“, bekräftigte er.

Eine Durchsage aus dem Lautsprecher erinnerte derweil die Gäste daran, dass ihr persönliches Zeitfenster abgelaufen war. Wie im Vorjahr, in dem der Markt nach Corona-Pause wieder stattgefunden hatte, gab es an der Tageskasse eine begrenzte Zahl an Tickets und die Empfehlung an die Besucher, ihre Karten im Vorfeld über die Website des Museums zu kaufen – und zwar für ein Zeitfenster von jeweils zwei Stunden. Mit gemischten Gefühlen betrachtete das Besucher Ulrich Broer: „Für diejenigen, die ohne klares Ziel bummeln und genießen möchten, ist die Zeit vielleicht ein bisschen knapp bemessen“, gab er zu bedenken, hob aber auch Vorteile hervor: „Dadurch ist es weniger voll als früher und man kommt überall schneller an die Stände ran.“ Insgesamt sei die Resonanz auf die Regelung positiv, betonte Nicole Scheda. Viele Kunden kämen sehr gezielt zum Markt und schätzten den direkten Kontakt mit den Inhabern der Firmen.

Der Messer-Gabel-Scherenmarkt zog wieder Besucher an, die beispielsweise gute Küchenmesser suchten. Foto: Peter Meuter