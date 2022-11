Sanierunsstau von 8,7 Millionen Euro : Ungewisse Zukunft für das Ittertal in Solingen

Meinung Solingen Das Geld, das für die Sanierung des Freibads Ittertal aufgebracht werden muss, übersteigt die städtischen Möglichkeiten in der Haushaltnotlage. Die Hürden der Bürokratie machen die Situation nicht besser.

Gerade erst hat der Förderverein Ittertal bekannt geben, Kostenpflichtiger Inhalt dass er auf Mittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ verzichten will – jetzt wird bekannt, dass der Sanierungsstau des Freibads rund 8,7 Millionen Euro beträgt. Was auf den ersten Blick widersprüchlich wirkt, zeigt im Grunde, wie anstrengend es sein kann, wenn die sprichwörtlichen Mühlen der Bürokratie langsam mahlen.

Die Parteien dürften nicht erfreut sein über die Summen, die jetzt im Gespräch sind. Es stellt sich die Frage, ob eine verschuldete Kommune wie Solingen ein solches Vorhaben überhaupt in Betracht ziehen sollte. Denn auch die knapp 1,3 Millionen, auf die es nach Vorhaben der Verwaltung am Ende für den städtischen Haushalt hinauslaufen könnte, sind noch immer ein Betrag, den Solingen eigentlich nicht stemmen kann.

Andererseits ist das Freibad Ittertal ein wichtiges Freizeitangebot für Solingen. Nicht zuletzt betont die Verwaltung hier zurecht, dass im Zuge der Anlage auch die soziale Komponente sehr wichtig ist. Gerade das Vorhaben einer barrierefreien Sanierung ist unterstützenswert, um mehr Menschen in Solingen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. An Diskussionen in den sozialen Netzwerken zu dem Thema sieht man zudem, dass das Freibad für viele Bürgerinnen und Bürger näher und nutzbarer scheint als beispielsweise eine BHC-Arena und daher eher unterstützenswert. Die Solinger Bevölkerung wird also daran interessiert sein, dass die nötigen Mittel aufgebracht werden, um das Freibad Ittertal zu sanieren und somit zu erhalten.