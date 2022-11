Nach Einbruch in Solinger Kita : Langfinger verzichtet auf Berufung

SOLINGEN/WUPPERTAL 20 Monate Haft wegen Einbruchs in Kindertagesstätte in der Erholungsstraße. Security-Mitarbeiter hatte 61-jährigen Mann auf frischer Tat ertappt.

Jahrelang war der Angeklagte in Haft. Im November 2021 entlassen, habe er kein Dach über dem Kopf und auch kein Geld gehabt. Am 4. Januar 2022 habe er zunächst auf einem Friedhof nach Wasser gesucht. Vergebens. Auf dem Weg zu einem Sportplatz sei an der Erholungsstraße die Kita gewesen. Da sei er schließlich rein. Eigentlich nur auf der Suche nach Lebensmitteln, so zumindest hatte es der Solinger schon beim Amtsgericht erzählt.

Geglaubt hat man ihm die Geschichte dort nicht. Stattdessen wurde er für weitere 20 Monate hinter Gitter geschickt. Dagegen war der 61-Jährige in Berufung gegangen – auch, weil er sich aus seiner Sicht in einem schuldunfähigen Zustand befunden habe. Schwere Entzündungen im Knie hätte das Laufen fast unmöglich gemacht. Dazu sei er derart depressiv gewesen, dass er damals habe sterben wollen. Mit seinem baldigen Tod rechnend, habe er dann Zuflucht in der Kita gesucht. Auch deshalb, weil er sich mit dem dort erhofften Verbandsmaterial sein Knie habe verbinden wollen.

So sieht er die Sache. Das Gericht sah die Geschehnisse anders. Wer mit einem Brecheisen und sonstigem Einbruchswerkzeug unterwegs sei, habe eindeutige Absichten. Dazu waren in der Kindertagesstätte auch Einbruchsspuren an Personalfächern festgestellt worden. Verurteilt worden war der Solinger wegen des versuchten Einbruchs: Ein Security-Mitarbeiter hatte ihn in der Kita auf frischer Tat ertappt. Zuvor sollen auch Streifenbeamte um das Gebäude gelaufen sein. Von draußen sichtbare Einbruchsspuren hatte es nicht gegeben, der Angeklagte hatte eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Türe ohne Brecheisen öffnen können. Drinnen im Dunkeln stehend sah er, wie die Polizisten wieder abrückten. Derweil hatte der Alarm auch den Sicherheitsdienst in Bewegung gesetzt. Er habe noch fliehen können und es nur deshalb nicht getan, weil ihm sowieso alles egal gewesen sei.