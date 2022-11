Großeinsatz in Solingen : Feuerwehr löscht Großbrand im Ritaweg

Solingen Am Samstagabend wurden viele Solinger Bürgerinnen und Bürger per App vor Rauch- und Geruchsbelästigung durch einen Brand gewarnt. Ein Wohnhaus in Solingen-Mitte brannte. Da das Gebäude leer stand, wurde niemand verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 20.15 Uhr rückte die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Großbrand im Ritaweg aus. Ein leer stehendes Wohnhaus stand den Angaben der Beamten zufolge in Flammen.

Alle Kräfte der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. „Die Freiwillige Feuerwehr hat während der Zeit des Einsatzes die verwaisten Wachen besetzt“ teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage der Redaktion mit. Die Einsatzkräfte waren mit rund 10 Fahrzeugen, darunter 6 Löschfahrzeugen ausgerückt.

Aufgrund der Geruchs- und Rauchbelästigung wurden Anwohnerinnen und Anwohner über die Nina-Warnapp dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde später am Abend aufgehoben. Gegen 5 Uhr morgens war der Einsatz beendet, wie die Feuerwehr berichtet.

(c-st)