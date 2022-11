Adventsmarkt in Solingen-Ohligs : Weihnachtsdürpel in komprimierter Form am 2. Advent

Vor der Pandemie fand der Ohligser Weihnachtsdürpel jedes Jahr an einem ganzen Wochenende statt. In diesem Jahr kehrt er nach zwei Corona-Absagen zurück – allerdings nur an einem Tag. Foto: Stephan Köhlen

Ohligs Noch vor einem Monat sah es so aus, als müsse der traditionelle Weihnachtsdürpel in Solingen-Ohligs nach zwei Corona-Absagen im dritten Jahr in Folge ausfallen. Nun gab die OWG bekannt, dass am 4. Dezember Weihnachtszelte in der Innenstadt stehen werden.

Der Weihnachtsdürpel findet statt – allerdings in kleinerer Form. Nachdem die verantwortliche Ohligser Werbe- und Interessensgemeinschaft (OWG) noch Anfang Oktober erklärt hatte, Kostenpflichtiger Inhalt die Organisation und Durchführung der traditionellen Advents-Veranstaltung stehe im dritten Jahr in Folge auf der Kippe, ist nun offenbar eine Entscheidung gefallen. Am Sonntag, 4. Dezember, soll der Ohligser Weihnachtsdürpel „in komprimierter Form“ in der Fußgängerzone stattfinden, wie die OWG mitteilt.

Lesen Sie auch Adventszeit in Solingen : Weihnachtsdürpel droht dritte Absage

Ursprünglich war die Veranstaltung für das ganze Wochenende, beginnend am Freitag, 2. Dezember, geplant. Doch organisatorische Unwägbarkeiten im Vorfeld – unter anderem die Spülsituation aufgrund des Mehrweg-Gebots der Stadt, der Umbau des Marktplatzes sowie Lieferschwierigkeiten der klassischen Holzhütten – standen dem im Wege.

Stattdessen soll nun also der 2. Advent ganz im Zeichen des Dürpels stehen. Interessierte können für die Zeit zwischen 11 und 18 Uhr einen von den Kunstmärkten bekannten Pavillon für 30 Euro (Vereine und Initiativen) beziehungsweise 60 Euro (Privatpersonen) mieten. Bewerbungen sind an Timm Kronenberg (tk@city-art-project.de) zu richten. Ein Rahmenprogramm auf mehreren Zeltbühnen sei ebenfalls geplant, so die OWG. Zusätzlich können die Geschäfte in der Fußgängerzone und den angrenzenden Straßenzügen zwischen 13 und 18 Uhr öffnen.