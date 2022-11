Martinszügein Solingen : Wald freut sich auf den St. Martin

Solingen Bald ziehen 2500 Kinder und ehrenamtliche Helfer mit bunten Laternen durch Wald. Der größte Solinger Martinszug steht wieder in den Startlöchern. St. Martins Geschichte ist gerade in diesem Jahr aktuell, finden die Veranstalter.

Durch die Straßen auf und nieder leuchten kommende Woche die Laternen wieder. Am Donnerstag, 10. November, findet der größte Solinger Martinszug mit anschließender Martinsfeier in Wald statt. Erstmals wird er vom Evangelischen Kirchenkreis veranstaltet, der dabei traditionell durch Walder Vereine, Schulen und Kitas unterstützt wird. Das sei wichtig, sagt Superintendentin Ilka Werner. „Ohne das tatkräftige und auch finanzielle Engagement von Organisationen und Privatpersonen aus dem Stadtteil wäre eine Veranstaltung in dieser Dimension für uns alleine nicht zu stemmen.“ Guido Rohn, Vorsitzender des Förderkreises Jahnkampfbahn ergänzt: „Das ist der Inbegriff des Walder Zusammenhalts“.

Ein großes Augenmerk liegt bei allem natürlich auf den Schulen und Kitas, die an Zug und Martinsfeier teilnehmen. Immerhin geht es vorrangig um die Kinder. Anne Blessmann, Rektorin der Grundschule Am Rosenkamp, koordiniert die Schulen und Kitas. „Die Grundschulen Am Rosenkamp, Kreuzweg und Gottlieb-Heinrich-Straße nehmen wieder teil.“ Neu dabei sei die Grundschule Weyer. „Wir haben dieses Jahr etwas mehr Platz im Stadion, weil wir kein Feuerwerk haben“, sagt Blessmann. Das Martinsfeuer finde aber wie gewohnt statt. Von den Walder Kindertagesstätten wiederum werden erneut die Kitas Energiezwerge und Kompass sowie der Kindergarten Kunterbunt mit dabei sein. Neu sei zudem, dass einige Kinderturngruppen des Wald-Merscheider Turnvereins ebenfalls am Zug teilnehmen.