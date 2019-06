Segway-Polo : Solinger kämpfen um den WM-Titel

Strecke sich wer kann: Der für die „Blade Allstars“ spielende Ralph Koenigs (links) im Duell mit dem Bielefelder Dirk Deppermann. Foto: Meuter, Peter (pm)

Mitte Segway-Polo: Die „Blade Allstars“ liegen in der Bundesliga auf Platz zwei. Ende Juli geht es nach Stockholm.

Man stelle sich vor, FIFA-Präsident Gianni Infantino würde sich dazu herablassen, selbst auf dem grünen Rasen gegen den Ball zu treten, anstatt in der Ehrenloge mit Staatsmännern zu plaudern. Und das auch noch in Solingen. Möglich ist das wohl nur in der Welt hoffnungsloser Fußball-Romantiker – oder beim Segway-Polo. Denn Mark Dyckmanns, Vorsitzender der ISPA (International Segway Polo Association), des Weltverbandes für die noch junge Sportart, kämpft selbst regelmäßig für seine Mannschaft um Tore und Punkte. Die kommt aber nicht aus der Schweiz, wie der höchste Fußballfunktionär, sondern aus Balve im Sauerland – und gastierte am sonnigen Sonntagvormittag auf dem Kunstrasenplatz vor dem Vereinsheim des FC Britannia am Weyersberg. Die „Blade Allstars“ aus Solingen empfingen ihre gesamte nationale Konkurrenz zum dritten Bundesliga-Spieltag.

Ein helles Summen wie von einem Bienenscharm liegt in der Luft. Das erzeugen die Segways – die Akku-betriebenen Ein-Mann-Transporter mit zwei dicken Rädern, auf denen die Sportler stehend über den Platz düsen – und dabei mit ihren Schlägern, den „Mallets“, dem kleinen Ball hinterher jagen, um ihn schließlich im Tor zu versenken. Rufe wie „Defence!“ oder „Schieß!“ hallen über den Platz. Im Tor der „Blade Allstars“, einem Zusammenschluss der „Blade Dragons“ und „Blade Pirates“ – beide gehören zum Verein Segway-Polo Bergisches Land – steht Bärbel Krahforst. Konzentriert verfolgt sie die Spielzüge ihrer Vorderleute. „Sie ist eine Weltklasse-Torfrau“, ruft ein Kollege den Zaungästen am Spielfeldrand zu, und schickt hinterher: „Sie hat das kleine Finale bei der WM in Washington entschieden.“ Die Weltmeisterschaften tragen beim Segway-Polo die Vereinsmannschaften aus – 26 gibt es davon weltweit – und die Solinger sind ziemlich erfolgreich: Die „Blade Pirates“, das älteste Team des Vereins, holten 2011 im kalifornischen Folsom den Titel.

Info „Blade Allstars“ holten 2018 den DM-Titel Klub Den Verein gibt es seit 2012. Die „Blade Allstars“ gewannen in der ersten Bundesliga-Saison 2018 den Titel und liegen aktuell nach dem dritten Spieltag auf Platz zwei – einen Punkt hinter Team Sauerland. Sechs Teams spielen in der höchsten deutschen Spielklasse. Der nächste Bundesliga-Spieltag findet am 25. August in Hannover statt.

Apple-Mitbegründer Steve Wozniak gilt als einer der Pioniere der Sportart, die die Pferde durch die wendigen Fahrzeuge ersetzt. „Es ist ein Sport unter Gleichen“, sagt Verbandspräsident Dyckmanns zwischen den Spielen. „Ich bin mit 48 genauso schnell wie der 20- und der 70-Jährige.“ Gerade das sorgt gelegentlich für Spott unter Zynikern: Segway-Polo, heißt es, sei wegen der elektrischen Fortbewegung eigentlich kein richtiger Sport. Doch, erwidert Bärbel Krahforst: Schließlich komme es auf die Koordination an. „Wir gehen ständig in die Hocke, müssen schnell reagieren und lenken.“ Das mache sich in Rücken und Oberschenkel bemerkbar. Und wer das temporeiche Spiel von außen verfolgt oder selbst einmal auf dem Gefährt gestanden hat, gibt ihr Recht.