Aus den Gemeinden : Der „Raum der Stille“ ist immer geöffnet

Ohligs Ein helles Zimmer im Neubau des St. Lukas Pflegeheims bietet die Möglichkeit zum Beten und Innehalten.

Im Erdgeschoss des Neubaus, nicht weit vom Eingang entfernt, liegt eine Oase: An der weißen Wand hängt ein Kruzifix, dezente Deckenleuchten spenden warmes Licht. Und die zurückgenommene Gestaltung lenkt den Blick im „Raum der Stille“ auf sein eigentliches Prunkstück – das stilisierte Bild der Muttergottes mit dem Jesuskind, die in eine nahezu himmlisch anmutende Umgebung beruhigender Blautöne eingebettet sind. „Sakrale Kunst ist mir sehr nah“, erklärt Künstler Carsten Weck mit Blick auf seine Malerei, die er in Öl auf Holz schuf.