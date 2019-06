Batterie-Obus : BOB startet im Herbst in heiße Testphase

Solingen In der zweiten Jahreshälfte sollen die Batterie-Obusse erstmals regelmäßig auf der Linie 695 verkehren. Die ersten Erfahrungen der Stadtwerke mit der neuen Technik sind positiv. So ist eine Weiterverwertung der Akkus denkbar.

Zeit, sich auf dem Erreichten auszuruhen, ist indes nicht vorhanden. Im Gegenteil: Im Herbst soll die nächste Phase der Erprobung beginnen. Und dann warten auf den BOB mit seiner modernen Batterietechnik noch ganz andere Herausforderungen, geht es in der zweiten Jahreshälfte 2019 doch in den Regelverkehr auf der bisherigen Dieselbus-Linie 695 zwischen Gräfrath und Meigen.

Aus Sicht von Jörg Eisenhut, der bei den SWS das BOB-Projekt koordiniert und unter anderem in einem engen Austausch mit den federführenden Wissenschaftlern der Bergischen Universität steht, sollte diese Herausforderung allerdings kein allzu großes Problem darstellen. „Schließlich garantiert der Hersteller Fahrten von bis zu 18 Kilometern ohne Aufladen“, betonte Eisenhut, der am Freitag zudem auf eine ganze Reihe weiterer Pluspunkte hinwies, die den BOB zu einer Erfolgsgeschichte werden lassen könnten.

So dürfte die Lebensdauer der Batterien im Straßenverkehr bei sechs bis acht Jahren liegen. Was jedoch nicht bedeutet, dass danach Schluss wäre. Beispielsweise ist es denkbar, ausrangierten Akkus an den Stromstationen ein „zweites Leben“ zu geben. Der Vorteil hierbei: In solchen Stationen könnte gegebenenfalls die zuvor in den Fahrzeugen produzierte Energie gespeichert werden, die sonst technisch bedingt verloren ginge.