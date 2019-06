Sicherheitsdiskussion : CDU fordert mehr Polizei in der Wache Wald

CDU fordert mehr Polizei in der Wache Wald

Die Dienststelle der Polizei in Wald ist idyllisch gelegen am rückwärtigen Teil des Kirchplatzes und im Schatten der evangelischen Kirche. Foto: Martin Oberpriller

Wald Die Zahl der Beamten wurde 2018 von drei auf zwei reduziert. Geplant sind Streifen von Polizei und Stadt.

Geht es nach den Christdemokraten in der Bezirksvertretung (BV) Wald, wird die Zahl der Polizisten im Stadtteil demnächst wieder nach oben gehen. Denn nachdem die Belegschaft in der Polizeidienststelle am Walder Kirchplatz im Sommer 2018 von drei auf zwei Beamte verringert wurde, dringt die CDU jetzt darauf, zu der alten Personalstärke zurückzukehren.