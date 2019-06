Batterie-Obus : Verzögerungen am Abteiweg

Gräfrath Endpunkt der Linie 695 wird umgebaut, damit der BOB auch in Gräfrath halten kann.

An der Haltestelle Abteiweg am Rande von Gräfrath bot sich am gestrigen Freitag das gewohnte Bild. Ein Dieselbus der Linie 695 stand am Straßenrand, während der Fahrer eine Pause einlegte. Doch von Stillstand kann deshalb noch lange keine Rede sein. Denn zurzeit wird die Endhaltestelle der 695 umgebaut, damit sie zum Start des regelmäßigen BOB-Verkehrs auf der Strecke zwischen Gräfrath und Meigen im kommenden Herbst fit ist für die neue Zeitrechnung des Solinger ÖPNV.