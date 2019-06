Neumarkt : Restaurant „Fasil“ will im nächsten Monat eröffnen

Mitte Das türkische Restaurant hat die zukünftige Bleibe, die nur ein paar Meter vom alten Betrieb liegt, umfassend renoviert.

Die Zeichen stehen auf Veränderung. In den vergangenen Monaten haben die Verantwortlichen des türkischen Restaurants „Fasil“ am Neumarkt die neuen Geschäftsräume einer Total-OP unterzogen. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Denn nun sind die modernen Einrichtungen in dem alten Edeka-Laden gegenüber des Hofgartens schon gut zu sehen – so dass einer Neueröffnung bald nichts mehr im Wege steht.