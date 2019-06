Brückenpark : Spielemobil der Stadt macht Station im Brückenpark

Müngsten Kinder haben am Samstag zudem die Möglichkeit, auf dem Minigolfplatz im Schatten der Brücke eine Runde gratis zu spielen.

Am kommenden Samstag, 22. Juni, veranstaltet der Kiosk der Familie Böhm im Brückenpark Müngsten gemeinsam mit der Stadt Solingen und deren Jugendförderung einen Kindernachmittag unter der Müngstener Brücke. Die Stadt kommt dabei in der Zeit von 13 bis 16 Uhr mit ihrem Spielemobil an den Minigolfplatz direkt neben dem traditionsreichen, seit den frühen 50er Jahren bestehenden Kiosk im Brückenpark.