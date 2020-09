Corona in Solingen : Die Zahl der Erkrankten ist weiter gestiegen

Corona in Solingen

Solingen Die Zahl der Solinger, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, ist am Wochenende erneut gestiegen. Nach Angaben der städtischen Pressestelle waren am Montag 86 Personen mit dem Virus infiziert.

Drei davon befinden sich in stationärer Behandlung. Am vergangenen Freitag waren insgesamt 81 Personen infiziert. „Die Neuinfizierten hängen im wesentlichen mit dem Anstiegsgeschehen in der vergangenen Woche zusammen“, erklärt der städtische Pressesprecher Thomas Kraft. Von daher habe sich die Situation nicht wesentlich verändert.