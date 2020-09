Hilfsangebot in Solingen : Anlaufstelle bringt Jugendliche in die Spur

Anlaufstelle bringt Jugendliche in die Spur

Hilfsangebot in Solingen

Solingen Eine große Jubiläumsfeier gab es nicht – dafür aber einen kleinen Bahnhof im Freien vor der Tür, über der eine „20“ aus Luftballons das Alter des Geburtstagskindes verriet.

Und die Clearingstelle Solingen im Eiland 10 musste am Freitag nicht lange auf ihre Gratulanten warten: Ordnungsdezernent Jan Welzel (CDU) lobte die „angenehme Zusammenarbeit“.

Die Hilfseinrichtung sei nicht mehr aus dem Beratungsangebot der Stadt wegzudenken, betonte wiederum Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Katholischen Jugendagentur Wuppertal. Die ist Träger der Clearingstelle, die junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren in kritischen Lebenslagen unterstützt. „Viele hat ein Ereignis aus der Bahn geworfen“, sagte Einrichtungsleiterin Christina Prosch.

Gestartet war die Clearingstelle im Jahr 2000 als niederschwelliges Angebot, das junge Menschen an die Agentur für Arbeit vermitteln sollte. Sie hat sich zur zertifizierten Beratungseinrichtung weiterentwickelt. Die Mitarbeiter suchen die potenziellen Klienten auch an ihren Treffpunkten auf. „Dadurch ergeben sich viele Kontakte, und die Jugendlichen gehen später bewusst auf uns zu“, erklärt Bildungswissenschaftlerin Meryem Kalkan, die sich um den Bereich Streetwork kümmert – und dabei mit Obdachlosigkeit und dem Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität für die Jugend in der Stadt konfrontiert wird.