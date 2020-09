Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 46 Corona-Infizierte im Kreis – neue Fälle an Schulen

Rhein-Kreis In einer ersten Klasse der Burgunder-Grundschule sowie einer achten Klasse der Gesamtschule Nordstadt in Neuss ist je ein Schüler positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden.

Insgesamt ist im Kreis bei 46 aktuell erkrankten Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen. Kreisweit 1152 Menschen sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell mit dem Virus Infizierten wohnen 21 in Neuss, zehn in Grevenbroich, fünf in Korschenbroich, vier in Dormagen, drei in Meerbusch sowie eine in Jüchen, Kaarst und Rommerskirchen. Unverändert 24 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben.