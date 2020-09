Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 14. September) : Drei Neuinfektionen am Montag

Drei Neuinfektionen am Montag

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Mönchengladbach am Montag, 14. September, wieder unter 50 gesunken. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Sieben Personen aus Mönchengladbach weniger sind laut Mitteilung der Stadt am Montag, 14. September, mit dem Coronavirus infiziert. Seit Sonntag gab es drei neue positive Nachweise.

Das städtische Gesundheitsamt meldet am Montag 46 aktuelle Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt. Am Vortag waren es noch sieben mehr. Drei neue Infektionen sind seitdem hinzugekommen.