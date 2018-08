Solingen: Unvorhergesehene Baustellen-Hürden

Solingen Die Bauarbeiten an der Höhscheider Straße/Mühlenstraße unterhalb der Stadtautobahn dauern länger als geplant.

Im Bereich Mühlenstraße/Höhscheider Straße in Ohligs werden zurzeit zwei Regenüberläufe umgebaut und an den neuen Viehbachsammler angeschlossen. Gesammelt wird das Regenwasser in einem Schachtbauwerk aus Stahlbeton, das unterhalb der Brücke entsteht. Dabei führte zunächst der nasse Winter zu Verzögerungen, dann zerstörte Starkregen im Frühjahr bereits fertige Bauleistungen. Im weiteren Verlauf stieß man auf alte Fundamente, Bachverrohrungen und Gasleitungen, die in den Plänen nicht verzeichnet waren und entfernt werden mussten. Darüber hinaus sorgen auch die derzeit vollen Auftragsbücher bei Baufirmen für Verzögerungen: Verzögert sich ein Arbeitsschritt, kann ein anderer deshalb nicht immer nahtlos anschließen.