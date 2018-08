Solingen: Polizei hat Falschfahrer im Blick

Innenstadt : Polizei hat Falschfahrer im Blick

Hauptkommissar Thomas Monscheuer weiß um die Verkehrs­problematik rund um den Hofgarten. Der Peter-Hahn-Weg wird nun beobachtet. Foto: Vetter, Uwe (uwv)

Solingen Rund um den Hofgarten in der Stadtmitte kommt es oft zu problematischen Verkehrssituationen. Rechts vor links wird nicht immer beachtet, auch an das Verbot der Einfahrt in den Peter-Hahn-Weg hält sich nicht jeder Autofahrer.

Der Autofahrer staunte nicht schlecht. Kam ihm doch am Einkaufszentrum Hofgarten nach dem Linksabbiegen von der Bergstraße in die Kasernenstraße ein Pkw mit auswärtigem Kennzeichen entgegen. Zu einer Kollision kam es gleichwohl nicht, zu gering war das Tempo beider Fahrzeuge.

Der junge Mann mit dem auswärtigen Kennzeichen am Pkw war kurz zuvor aus der Tiefgarage des Einkaufszentrums gekommen. Statt wie vorgeschrieben und deutlich ausgeschildert nach rechts in die Kasernenstraße abzubiegen, kurvte er indes nach links, um die wenigen Meter bis zur Bergstraße verbotswidrig zu überbrücken, um dort wieder in die richtige Spur zu kommen. „Das kommt hier vor“, bestätigt Thomas Monscheuer. Der Hauptkommissar und Leiter des Bezirksdienstes Solingen der Polizei sieht in diesem innerstädtischen Streckenabschnitt dennoch kein hohes Gefahrenpotenzial. „Es gibt so gut wie keine Unfälle“, betont Monscheuer.

Dennoch ist dieser City-Verkehrsbereich nicht ohne Problematik. So haben beispielsweise die aus der Tiefgarage des Hofgartens kommenden Fahrzeuge Vorrang vor denjenigen, die in die Kasernenstraße eingebogen sind. Ein entsprechendes Verkehrsschild macht zwar darauf aufmerksam – längst nicht alle Autofahrer halten sich aber an rechts vor links. Das gilt auch für den gleich anschließenden Peter-Hahn-Weg. Auch hier gilt rechts vor links. Die besondere Problematik ist hier aber: Zwei Schilder mit „Verbot der Einfahrt“ kennzeichnen, dass man in diese Straße in Richtung Friedrichstraße nicht einbiegen darf.

Das geschieht dennoch regelmäßig, weil manche Autofahrer gerne abkürzen wollen und das Verbotsschild schlichtweg ignorieren. Immer auch dann, wenn zu Stoßzeiten die Kasernenstraße voll mit Autos ist und sich der Stau bis zur Parkhausaus-/ beziehungsweise -einfahrt staut. Ein Umstand, der die Polizei nun handeln lässt: „Die Direktion Verkehr des Polizeipräsidums hat eine Beobachtung dieses Verkehrsbereiches angeordnet“, sagt Thomas Monscheuer. Autofahrer, die den Peter-Hahn-Weg verbotswidrig befahren und erwischt werden, müssen mit Bußgeldern rechnen.



Die Innenstadt braucht verkehrslenkende Maßnahmen

zurück

weiter

Nicht regelkonformes Verhalten beobachtet die Polizei auch am Ende der Bergstraße. Hier darf nur rechts in die Friedrichstraße abgebogen werden – Hauptkommissar Thomas Monscheuer weiß allerdings gleichwohl, dass sich nicht alle Autofahrer auch uneingeschränkt daran halten: „Jeder Zweite fährt links ab“, schätzt der Polizist. Gerade in diesem Kreuzungsbereich ist vor Jahren aber ein schwerer Unfall mit einem Linksabbieger passiert. Daraufhin wurde der Rechtsabbiegepfeil und die Verengung der Fahrspur angebracht, um das Problem zu entschärfen. Aber alle problematischen Bereiche permanent überwachen, das könne die Polizei personalmäßig nicht leisten.

Für Thomas Monscheuer ist klar, dass die ohnehin geringen Geschwindigkeiten, die in der Innenstadt gefahren werden können, nicht nur zur Verkehrsberuhigung beitragen, sondern auch zu wenigen Unfällen führt. „Mehr als 30 Stundenkilometer ist hier nicht drin, zum Teil auch nicht erlaubt“, sagt der Hauptkommissar. Es macht für ihn auch keinen Sinn, die Einfahrtsverbotsschilder am Peter-Hahn-Weg abzubauen, um den Verkehrsfluss flüssiger zu gestalten. „Die Friedrichstraße könnte das nicht auffangen“, sagt Monscheuer.

Die Stadt hat die innerstädtische Verkehrsführung ebenfalls im Blick, und zwar im Rahmen des Projektes City 2030. „Hier werden derzeit auch Details zur Verkehrsführung bearbeitet“, sagt die städtische Pressesprecherin Birgit Wenning. Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor.