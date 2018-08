Solingen: Mann soll seine Nichte missbraucht haben

Solingen Wegen schweren sexuellen Missbrauchs hat sich ein 52-jähriger Solinger derzeit vor dem Wuppertaler Landgericht zu verantworten. Der Mann soll sich von 1998 bis 2002 mindestens 30-mal an der mittlerweile 29-jährigen Tochter seiner Schwester sexuell vergangen haben.

Was genau damals hochgekommen sei, will sie bis heute nicht genau wissen. Es reichte schon, dass die Tochter erst den Geschwistern und dann auch ihr selbst davon erzählt hatte, vom Onkel sexuell missbraucht worden zu sein. Über Jahre hinweg sei die Tochter so Opfer von Übergriffen geworden. Anfangs noch im Etagenbett, in dem auch deren Schwester schlief. Als die Familie umzog und die drei Geschwister eigene Kinderzimmer hatten, habe ihr Bruder meist im Zimmer seiner „Lieblingsnichte“ übernachtet.