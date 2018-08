Solingen-Premiere für Goodfellas-Sänger Bastian Strempel

Solingen Die „Goodfellas“ sind am Samstagabend der Headliner der großen Sommerparty Echt.Scharf.Solingen. Als Frontsänger gibt der 35-Jährige bei der Band aus Wuppertal den Ton an – bei 40 bis 65 Auftritten pro Jahr.

Für Bastian Strempel ist der Auftritt bei Echt.Scharf.Solingen am kommenden Samstagabend etwas ganz Besonderes: Es ist das erste Mal, dass er mit den Goodfellas in seiner Heimatstadt auftritt. „Ich werde sicher eine Menge Bekannte sehen“, sagt der 35-Jährige, der seit drei Jahren zu der Wuppertaler Cover-Band gehört, die nicht nur Musik, sondern eine perfekte Show abliefert.

Auftritt Bei der Sommerparty Echt.Scharf.Solingen stehen Strempel & Co. am Samstag, 11. August, ab 21.30 Uhr am Neumarkt auf der Bühne.

Die Band Goodfellas bedeutet gute Wegbegleiter. Der Name ist für sie Anspruch und Ansporn zugleich. Die Musiker wurden mehrfach ausgezeichnet: zweimal mit dem Conga Award in der Kategorie „Top 10 Entertainment“ sowie dem Artist Allstars Award als „Musiker des Jahres“.

Im Grunde habe der Tag gefühlt zu wenig Stunden, meint Bastian Strempel. Seine rund 40 bis 65 Gigs mit den Goodfellas führten ihn nicht nur durch die ganze Republik, sondern auch in bisher acht verschiedene Länder. „Aber beide Jobs fordern nicht nur die Energie, die ich in sie reinstecke, sondern liefern mir auch Kraft und Spaß zurück. Sonst ginge das gar nicht.“ Diese Passionen nicht nur nebenher leben zu können, sondern mit ihnen den Lebensunterhalt zu bestreiten, ist für ihn ein gelebter Traum.

Die Goodfellas begeistern ihn besonders wegen ihrer Perfektion der Gesamt-Performance. Sie erzeugen eine Stimmung, die eine so unbefangene, positive Atmosphäre schafft, dass man zum Beispiel neben dem eigenen Chef groovt und die Zuhörer mit der Band zu einer Gemeinschaft verschmelzen: Das sei es, was ihn immer wieder fasziniere. „Da geht unheimlich was ab jedes Mal.“ Klar, man müsse schon aufpassen, dass man nicht in einen Erfolgsdruck-Sog hineingerate, jedes Mal das vorangegangene Konzert noch zu überbieten.