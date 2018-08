Solingen: Edeka besteht auf Geschäft in O-Quartier

Solingen Der Handelskonzern pocht darauf, ein Geschäft im geplanten O-Quartier zu eröffnen. Sollten der alte und der neue Besitzer des alten Olbo-Geländes in Ohligs bis Donnerstag nicht reagieren, droht Edeka mit einer Klage.

Edeka Rhein-Ruhr ist offenbar fest entschlossen, sich einen Platz im geplanten O-Quartier am Ohligser Markt zu sichern. Wie der Handelskonzern am Mittwoch mitteilte, will man notfalls „eine Schadensersatzklage in erheblicher Höhe“ anstrengen.