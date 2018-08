Solinger Fußballvereine starten in die Saison 18/19

Das Duell der Aufsteiger am Bavert

Start in die Fußball-Saison

Solingen Landesligist VfB startet gegen Mit-Aufsteiger Holzheim.

Zehn Wochen nach dem furiosen Meisterschaftsfinale mit dem Landesliga-Aufstieg des VfB sowie der Last-Minute-Rettung des TSV Aufderhöhe nehmen die Fußballer wieder ihren Pflichtspiel-Betrieb auf. Der VfB ist sechs Jahre nach dem Abstieg zurück in der Sechstklassigkeit. SV Ditib, Wald 03 und Aufderhöhe halten die Bezirksliga-Fahne hoch. Und die Kreisligen versprechen Spannung wie lange nicht.

VfB Solingen - Holzheimer SG (15.30 Uhr, Bavert). Beim VfB hat Sebastiano Spinella das Traineramt übernommen. Der Sportliche Leiter Manuel Habljak musste die Abgänge der Stützen Nikola Aleksic und Florian Heuschkel kompensieren – sechs Neue sollen die Verluste abfedern. „Unser Ziel ist relativ einfach“, sagt Habljak, „nämlich die Klasse zu halten. Mit den gezielten Verstärkungen können wir auf Landesliga-Niveau spielen.“ Grundvoraussetzung sei aber Disziplin: Und die fehlte im Pokal gegen Speldorf, so dass Giovanni Spinella und Memduh Sürücü beim Liga-Start gesperrt zusehen müssen. Dersim Aslan ist zudem noch nicht freigegeben.

Kreisliga B Auch die nun eingleisige Kreisliga B startet am Sonntag: mit fünf Solingern.

Kreisliga A Unter den 17 Startern sind acht Solinger. Und einige davon mit Ambitionen. Ein Derby gibt es zum Auftakt am Sonntag an der Ritterstraße: Post gegen Britannia um 15 Uhr.

Habljak, der dem Auftaktgegner und Mitaufsteiger Holzheim aus Neuss durchaus zutraut, eine Überraschungsmannschaft zu werden: „So etwas darf uns gar nicht passieren. Die Ausfälle sind eine herbe Schwächung.“ In der Landesliga-Staffel mit allen vier Oberliga-Absteigern (Krefeld-Fischeln, Cronenberg, Vohwinkel, DSC 99 Düsseldorf) seien die Favoritenrollen zugeteilt. „Aber eine Überraschung wird es sicher geben.“ Holzheim hatte in der Aufstiegsrelegation den TSV Eller mit insgesamt 8:2 deklassiert. „Das ist eine richtig gute, eingespielte Truppe.“

1. Spvg. Wald 03 - TSV Aufderhöhe (15.15 Uhr, Carl-Ruß-Straße). Wald gegen Aufderhöhe stand in den letzten Bezirks- und Kreisliga-Spielzeiten sowie im Pokal stets für Brisanz. Sowie einen klaren Verlauf: Fünf Mal in Reihe setzte sich 03 durch. „Also muss ich zur Favoritenrolle nichts sagen“, meint TSV-Spielertrainer Nils Esslinger, der einige Spieler ersetzen muss. Sein Saisonziel: „Nach dem Klassenerhalt in der Relegation sollte der nächste Schritt der direkte Klassenerhalt sein.“