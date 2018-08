Echt.Scharf.Solingen "vom liben Gott geküst"

Solingen Veranstalter, Ordnungsamt und Polizei ziehen ein positives Fazit des Spektakels. Auch die Zuschauer waren begeistert.

Vor allem friedlich ist es abgelaufen, was die Kräfte der Polizei und des Ordnungsamtes betraf. „Wir sind sehr zufrieden“, meinte Hans Hillebrand von der Polizei, „die Leute haben schön und friedlich gefeiert.“ Dem schloss sich Udo Stock, Leiter des Solinger Ordnungsamtes an: „Es ist völlig reibungslos abgelaufen und es gab keine besonderen Vorkommnisse.“

Kompliment Die Einsatzkräfte berichten von einem sehr friedlichen Abend. Allerdings zogen sich einige Besucher Sturzverletzung zu, teilweise durch Alkohol bedingt. Polizist Maik Brückmann, der vom ersten Tag an die Sommerparty begleitet sagt: „Kompliment an Publikum. Es war sehr diszipliniert und mit hohem Spaßfaktor dabei.“

Das lag aber auch am schnellen Agieren von Polizei und Ordnungsamt, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Schlimmeres verhindern konnten. „Nach dem Ende des Bühnenprogramms haben sich zwei Gruppen gebildet, die in Streit gerieten“, erzählt Hans Hillebrand. Polizei und Ordnungsamt schritten hier sofort ein und konnten die Sache klären.

Das Programm stand in diesem Jahr unter dem Motto „Aus der Region für die Region“. Der Freitag war den Rock-Legenden Westernhagen und Supertramp gewidmet. Für den Samstagabend konnte Programm-Chef Philipp Müller mit „Klang/Licht“ und den Goodfellas wahre Stimmungsmacher auf die Bühne bringen. „Die konnten zeigen, dass es in der Region tolle Bands gibt“, so Müller. Zwischen 9000 und 10.000 Besucher zogen sie auf den Neumarkt. Und auch der Jazz-Frühshoppen am Sonntag lockte über 1000 begeisterte Zuhörer an, bevor dann schließlich „Birth Control“ und „Juicy Souls“ die Bühne übernahmen.