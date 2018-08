Der Bergische HC startet in die erste Pokalrunde

Solingen Die Handballer des Bergischen HC gehen mit einem Etat von 3,1 Millionen Euro in die Bundesliga-Saison.

Vor dem Liga-Auftakt am 26. August um 16 Uhr in der Klingenhalle gegen die Eulen aus Ludwigshafen steht aber erst einmal an diesem Wochenende die erste Pokalrunde an. In dem Viererturnier trifft der BHC am Samstag (19 Uhr) auf die ausrichtende HG Saarlouis. „Wir sind in diesem Spiel sicher der Favorit. Mal sehen, wer anschließend auf uns wartet“, so Hinze. Der Gegner im Endspiel steht bei Anpfiff der Partie gegen Saarlouis bereits fest, denn er wird zuvor (16 Uhr) zwischen dem unterklassigen VfL Pfullingen und Ludwigshafen ermittelt. Läuft alles nach Plan, führt der Einzug ins Achtelfinale des Pokals für die Löwen also über einen Sieg am Sonntag um 16 Uhr gegen die Eulen, dem Auftaktgegner in der Bundesliga. „Wir haben das Ziel weiterzukommen und sind auf alles vorbereitet“, erklärt der BHC-Coach.