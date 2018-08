Grünes Licht für BHC-Halle in Solingen

Solingen Der Solinger Unternehmer Michael Kölker hat grünes Licht zum Bau seiner mehr als sechs Millionen Euro teuren Sporthalle in Höhscheid bekommen.

Michael Kölker ist einer der größten Sportförderer in Solingen. Er ist Sponsor verschiedener Sportvereine und will mit seinem Engagement vor allem auf die Situation fehlender Sporthallen in Solingen reagieren. Auf der einen Seite will Kölker so fehlende Hallenkapazitäten für Vereinstraining seiner von ihm unterstützen Vereine in städtischen Einrichtungen auffangen. Auf der anderen Seite sollen sich die Profis des BHC 06 dort auf die Spiele in der Handball-Bundesliga vorbereiten können. Geplant ist die Eröffnung der 1200 Quadratmeter großen Sporthalle mit angrenzendem, mehrstöckigem Multifunktions-Gebäude im Sommer 2019.