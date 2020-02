Neue Brücke an der Korkenziehertrasse : Deutschland-Novum ohne Naht und Fuge

Gräfrath Der Austausch der maroden Brücke über die Gartenstraße verlief reibungslos. Erstmals in Deutschland kam dabei ein kostengünstiger Überbau aus glasfaserverstärktem Kunststoff zum Einsatz.

Wer das Schauspiel aus nächster Nähe betrachten wollte, musste sich beeilen. Denn innerhalb kürzester Zeit war am Donnerstag das Wesentliche schon vorbei: Ein großer Kran hievte gegen acht Uhr morgens die neue Brücke der Korkenziehertrasse über die Gartenstraße in Gräfrath auf den steinernen Unterbau. „Wir waren schneller fertig als gedacht“, kommentierte Detlef Diekel von den Technischen Betrieben die zügige Arbeit.

Die alte, zehneinhalb Tonnen schwere Stahlbrücke an derselben Stelle hatte das Solinger Straßen- und Tiefbauunternehmen Robert Müllenschläder schon am Montag abgerissen. Das mehr als 100 Jahre alte Bauwerk hatte in früheren Jahren noch die Last von Eisenbahnen auf dem heutigen Radwanderweg durch die Klingenstadt tragen müssen – und war zuletzt in keinem guten Zustand mehr gewesen. Rost hatte ihm zugesetzt, die Entwässerung funktionierte nicht mehr richtig und auch die Geländer hätten laut Stadt ausgetauscht werden müssen. „Wirtschaftlicher war es, die Brücke komplett zu ersetzen, statt die alte zu renovieren“, erklärte Diekel.