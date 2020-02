Explosion von Gasflaschen : Großbrand zerstört Produktionshalle in Solingen

Foto: Gianni Gattus 9 Bilder Großbrand in Lagerhalle in Solingen.

Solingen Im Dycker Feld in Solingen-Gräfrath hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Eine Halle stand in Flammen, Gasflaschen im Gebäude explodierten. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Fassungslos stehen drei Mitarbeiter des Automobilzulieferers am Donnerstagmorgen in unmittelbarer Nähe zu ihrem Arbeitsort im Gewerbegebiet Dycker Feld. Sie beobachten, wie ein Spezialbagger des Technisches Hilfswerks verbrannte Gebäudeteile beiseite schiebt, damit die Feuerwehr weitere Glutnester löschen kann. Von der 2500 Quadratmeter großen Produktionshalle, die in Stahl- beziehungsweise Skelettbauweise einst errichtet worden war, sind nach einem verheerenden Brand in der Nacht zu Donnerstag nur noch Trümmer übrig geblieben.

„Bis Mittwochabend um 22.30 Uhr wurde hier noch gearbeitet. Wir stellen Kunststoffteile für die Automobilindustrie her – Ablagefächer, Getränkehalter oder auch Aschenbecher“, sagen die drei Männer und ergänzen mit Blick auf ihren bisherigen Arbeitsplatz: „Wir müssen jetzt sehen, wie und wo es jetzt weitergeht.“

80 von insgesamt 300 Beschäftigten des Automobilzulieferers im Gewerbegebiet Dycker Feld haben in der Halle normalerweise gearbeitet. Das Nebengebäude blieb durch den beherzten Einsatz der Feuerwehr in der Nacht aber unversehrt. Eine weitere Produktionsstätte mit 100 Mitarbeitern des Unternehmens befindet sich im nahe gelegenen Businesspark Piepersberg.

Gegen 1.05 Uhr am Donnerstagmorgen war die Brandmeldeanlage des Unternehmens im Dycker Feld/Lindgesfeld angeschlagen – die Feuerwehr machte sich zügig auf den Weg. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später brannte die Halle aber schon lichterloh. Es wurde Vollalarm ausgelöst. Rund 125 Feuerwehrleute, 25 Mitarbeiter des DRK und 15 vom Technischen Hilfswerk waren nach und nach an der Einsatzstelle.

Erschwert wurden die Löscharbeiten durch den Wind, zudem durch explodierende Gasflaschen in der Halle. „Dadurch flogen brennende Teile in Richtung des Hauptgebäudes“, erklärt Einsatzleiter Sebastian Wagner. Zunächst wurde die Halle über drei Drehleiterwagen von außen mit Wasser gelöscht. Später sei auch Schaum eingesetzt worden, so der stellvertretende Solinger Feuerwehr-Chef. Das Feuer drohte aufgrund des Windes auf das durch eine Straße getrennte Hauptgebäude des Automobilzulieferers überzugreifen. Das konnte jedoch durch massive Löscharbeiten in diesem Bereich verhindert werden. „Zum Glück, denn dort befindet sich auch eine Galvanik“, so Sebastian Wagner.

Gegen 4 Uhr hatte die Feuerwehr den Großbrand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Nach erster Einschätzung der Polizei entstand „sehr hoher Sachschaden“, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Die Brandursache muss von der Polizei ermittelt werden und ist noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein technischer Defekt ist deshalb bis zur Ermittlung der genauen Brandursache ebenso möglich wie Brandstiftung. Allerdings können die Experten der Polizei die Einsatzstelle erst untersuchen, wenn die Feuerwehr abgerückt ist. Der Einsatz zog sich aber noch bis zum Abend hin. Gegen Mittag versuchten Technisches Hilfswerkswerk und Feuerwehr, wenigstens eine große Maschine in der zerstörten Produktionshalle noch zu bergen.

Alle Betriebe und Bewohner in der Umgebung der Einsatzstelle wurden von Polizei und Feuerwehr aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem wurden Anwohner per Sirene gewarnt. Das Gewerbegebiet Dycker Feld war bis in den Vormittag hinein komplett gesperrt. Mitarbeiter von anderen Firmen mussten ihre Fahrzeuge außerhalb abstellen und zu Fuß zu ihrem Arbeitsplatz gehen. Im Laufe des Vormittags wurde die Straße Dycker Feld im Gewerbegebiet teilweise wieder freigegeben. So konnte Fahrzeugen unter anderem von der Wuppertaler Straße die Einfahrt bis zur Einmündung Lindgesfeld wieder ermöglicht werden. Auch von der Tersteegenstraße begann die Sperrung erst kurz hinter der Einmündung Dellenfeld. Damit war Anlieferverkehr für viele Betriebe wieder sichergestellt.