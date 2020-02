Hauptbrandmeister Andreas Herlinghaus scheidet aus dem Dienstag aus : Kein Ruhestand für die Ruhebank

Nur fürs Foto auf der Bank am Peter-Höfer-Platz: Andreas Herlinghaus und seine Ehefrau Martina waren hier lange Jahre bei der Fete am Denkmol im Einsatz. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Die Wahl war einfach, als die Stadt als Abschiedsgeschenk einen Gutschein anbot. „Ich habe sofort Obi gesagt“, erzählt Andreas Herlinghaus. „Ich brauche eine Säbelsäge für den Garten.“

Persönlich Andreas Herlinghaus wurde in Wuppertal geboren, kam aber schon als Kleinkind nach Solingen. Seinen Beruf als Werkzeugmacher erlernte er bei S. Franzen Söhne in Wald. Später arbeitete er bei item. Seinen Bundeswehr-Ersatzdienst leistete er zehn Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr am Böckerhof ab: „Da habe ich ein richtig tolles Hobby entdeckt.“ Das machte er ab 1986 zum Beruf.

Kämpferisch zeigte sich der gelernte Werkzeugmacher auch, als er 2006 in Solingen mit vier Kollegen die Interessenvertretung der Feuerwehr gründete. Herlinghaus: „In den 1990er Jahren hatte es viele Kürzungen gegeben. Wir haben uns nicht richtig vertreten gesehen, wollten mehr Einfluss in den Gewerkschaften nehmen. Die wollten das aber nicht.“ Also rief der Solinger – wieder als Gründungsmitglied – 2011 die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft ins Leben. Zählte die Interessenvertretung damals noch rund 700 Mitglieder, sind es bei der Gewerkschaft heute etwa zehnmal so viel. Die Geschäftsstelle der Gewerkschaft liegt weiter an der Friedrichstraße.