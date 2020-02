Ausbildung : Firmen treffen Auszubildende

Solingen Beim Bewerber-Dating im IHK-Gebäude wurden 237 Lehrstellen angeboten.

Gesucht werden Auszubildenden für den Beruf Medienkaufmann/-frau, Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung und den Bereich Systemintegration – insgesamt drei Stellen für Nachwuchskräfte will die U-Form Gruppe im Sommer besetzen. Geschäftsführerin Marie-Luise Hasler ist zuversichtlich, dass dies gelingt. „Aber es wird deutlich schwerer, Lehrstellen zu besetzen“, sagt Hasler. Sie lässt deshalb nichts unversucht, mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zusammen zukommen.

Gelegenheit dazu bot sich am Donnerstag im IHK-Gebäude an der Kölner Straße. 41 Aussteller boten inklusive Lehrstellenbörse der Bergischen IHK 237 Ausbildungsplätze an. „Wir arbeiten hier intensiv mit Schulen, der Agentur für Arbeit, der Kreishandwerkerschaft und dem Jobcenter zusammen“, sagt Michael Oelkers.