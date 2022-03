Fußball : So lief der Spieltag in der Bezirksliga

Alexander Klatt (l) siegte mit den SFB gegen Timo Auschner. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die Reserve der Sportfreunde Baumberg feiert das nächste Torfestival mit dem 5:3 gegen Unterbach, die des 1. FC Monheim holt spät einen Punkt beim 1:1 in Benrath. Der SSV Berghausen wartet vergebens auf Britannia Solingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Nachdem die Sportfreunde Baumberg II zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bezirksliga acht Tore geschossen hatten, feierte die Elf von Trainer Sven Steinfort im Heimspiel gegen Unterbach beim 5:3 (4:1)-Erfolg das nächste Tor-Festival. Durch den Sieg distanzieren die SFB einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt und halten Anschluss an die oberen Regionen in der Tabelle. Für Baumberg trafen Roken Tchouangue (15. Minute), Justin Kotlorz (20./25.) und Maurice Nawrath (37.) vor der Pause sowie Amin Kumukov (75.) nach der Halbzeit.

Dabei zeigten die Hausherren eine starke Reaktion auf den frühen 0:1-Rückstand (5.). „Wir waren sehr nervös, das Gegentor hat uns dann aufgeweckt“, berichtete Steinfort. Binnen zehn Minuten drehten die SFB die Partie zu ihren Gunsten. Dass Unterbach nach der Pause zweimal traf, ärgerte Steinfort dennoch. Er bezeichnete die Gegentreffer als „unnötig“.

Die vielen offensiven Abgänge in der Winterpause sind nach 13 Toren in zwei Spielen nunmehr kein Thema mehr bei den Baumbergern. Dazu kommt eine Achse aus Marcel Bergkemper, Nawrath und Tim Scharpel im Mittelfeld. Steinfort findet nun: „Wir brauchen nicht viele Chanchen und gucken von Spiel zu Spiel.“

SFB: Bunk – Dirks, Steinfort (20. Pitsch), Tchouangue, Bergkemper, Kizilarslan (86. Wenzel), Klatt (80. Wieczorek), Nawrath, Scharpel, Özyürt (70. Assan), Kotlorz (65. Kumukov).

Die Reserve des 1. FC Monheim rettete in der Nachspielzeit bei ihrem Gastspiel beim VfL Benrath einen Punkt. Mit dem 1:1 (0:0) war Übungsleiter Michael Will zufrieden. Beide Treffer fielen nach Foulelfmetern innerhalb von acht Minuten.

Zunächst ging der VfL in Führung. Etwa neun Minuten, nachdem die Hausherren durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl geraten waren (77.), traf Damir Bajrektarevic vom Elfmeterpunkt zur Führung (86.). Laut Will arbeitete FCM-Verteidiger Noah Wiesner zu sehr mit den Armen. „Den Elfmeter kann man geben“, sagte Will, und er ergänzte: „Beide kann man geben.“ Denn einige Minuten später fiel nach einer Standardsituation FCM-Spieler Tim Seemann in der Box. Er war laut Will gestoßen worden. Lukas Kubina blieb trotz der Drucksituation cool und verwandelte den Elfmeter in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+4). Bis zu dieser fulminanten Schlussphase gab es kaum Torszenen.

Will war nicht unglücklich über den Punktgewinn: „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Am Ende ist das natürlich glücklich, aber wir hatten ein, zwei gute Chancen, in Führung zu gehen.“ Im Abstiegskampf helfe auch dieser eine Zähler: „Jeder Punkt da unten ist wichtig. Er ist absolut hilfreich.“

FCM: Schmidt – Backhausen, Borchard, Drossel, Wagner (55. Seemann), Zadran, Kubina, Mensah, Tillges (89. Gaca), Kessler (39. Wiesner), Niedworok.

Eigentlich hätte der SSV Berghausen mit Trainer André Köhler gegen Schlusslicht Britannia Solingen antreten sollen. Doch die Gastmannschaft sagte das Aufeinandertreffen laut Köhler kurzfristig ab. Seine Elf wartete bereits in der Kabine, als ein Anruf in Solingen Klarheit brachte. Die Verantwortlichen dort hatten ihre Entscheidung, so erzählte Köhler, bereits früher am Tag dem Verband mitgeteilt, doch Gastgeber und Schiedsrichter wurden darüber nicht informiert.