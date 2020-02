Berufungsverhandlung am Landgericht Wuppertal : Angeklagter will alles, nur nicht aus der U-Haft

Wuppertal/Solingen Im „Bauhaus“ war ihm ein Winkelschleifer aus dem Ärmel seiner Jeansjacke gefallen. Direkt vor den Augen der Kassiererin. Und das alles nur, weil ihm ein anderer Kunde unbeabsichtigt den direkten Durchmarsch durch den Kassenbereich versperrt hatte.

Geschenke für den Nachwuchs kaufen mit Geld, das aus einem Diebstahl herrührt? Der gute Wille in allen Ehren – da verfiel die Berufungsrichterin dann doch in Stirnrunzeln. Das sollte mit fortschreitendem Prozess auch nicht mehr aufhören, denn der verlief untypisch. Zu sechs Monaten Haft hatte das Amtsgericht den Angeklagten wegen der Winkelschleifer-Geschichte verurteilt. Weil er auch noch mehrere hundert Hyaluron-Ampullen in einer Apotheke hatte mitgehen lassen, gibt es bereits eine Vorverurteilung von acht Monaten Haft. Gegen beide Urteile war der Angeklagte in Berufung gegangen – und das nicht etwa, damit die Strafe im Berufungsverfahren reduziert wird. Im Gegenteil: Er fühle sich in der U-Haft nach eigener Aussage so wohl, das er keinesfalls in eine normale Haftanstalt verlegt werden möchte. Das aber würde drohen, wenn die Urteile rechtskräftig werden würden. Und diese Rechtskraft wiederum lässt sich am besten dadurch verhindern, dass man selbst immer wieder Rechtsmittel einlegt und die Sache dadurch in die Länge zieht.