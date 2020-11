Corona-Pandemie in Solingen : Immer mehr Solinger Schüler in Quarantäne

Solingen Die Corona-Lage an den Schulen in Solingen spitzt sich zu – 82 Klassen an 35 Schulen sind inzwischen betroffen. 68 Schüler sowie sieben Lehrkräfte sind nachgewiesen infiziert.

205 Lehrer sowie 1514 Schüler befinden sich deshalb derzeit in Quarantäne. Darüber hinaus sind zehn OGS- und Betreuungsgruppen betroffen. Aus Sicht der Schulen gefährdet diese Entwicklung zunehmend den Unterrichtsbetrieb.

Die Zahlen sind am Freitag deshalb auch dem NRW-Gesundheitsministerium angezeigt worden. Dieses hatte der Stadt Solingen und den Schulen auf Weisung des NRW-Bildungsministeriums untersagt, ein eigenes Modell mit halbiertem Präsenzunterricht einzuführen. „Wir halten diese Entscheidung immer mehr für falsch“, betont Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD). „Mit Blick auf die Infektionslage ist sie aus meiner Sicht sogar gefährlich, weil sie die steigenden Zahlen ignoriert statt ihnen mit notwendigen Konsequenzen Rechnung zu tragen“, ergänzt der Verwaltungschef.

Der Unbeweglichkeit von NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) begegnet Kurzbach ebenso mit Unverständnis wie Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) und Rechtsdezernent Jan Welzel (CDU). Denn sie alle sehen eine Aufrechterhaltung des Unterrichts durch die aktuelle Infektionslage gefährdet.

Das betonten sie in einer Zoom-Konferenz mit den Leitern aller weiterführenden Schulen, zu der Kurzbach, Becker und Welzel am Freitagmorgen eingeladen hatten. In der gegenwärtigen Lage sind alle weiterhin einhellig von der Redlichkeit des Solinger Modells überzeugt, das am Dienstag vom Land abgelehnt wurde.

Daher ist vereinbart worden, dass die Solinger Schulen jeweils im Rahmen der rechtlich gültigen Möglichkeiten immer wieder neu prüfen, inwieweit sie ihren Unterrichtsbetrieb der jeweiligen Infektionslage anpassen müssen. Kurzbach: „Wir werden im Schutz für unsere Stadt und insbesondere für unsere Kinder und Jugendlichen nicht nachlassen.“

(red/uwv)