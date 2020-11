Zeugen sagen am Landgericht Wuppertal aus : Prozess gegen Pflegemutter „mit zwei Gesichtern“

Solingen/Wuppertal Der Prozess gegen eine 51-jährige Pflegemutter aus Solingen vor dem Landgericht Wuppertal wird am 19. November fortgesetzt. Ein Zeuge spricht von der Angeklagten von einer „Frau mit zwei Gesichtern“.

Die Zeugin blättert sich durch die Fotos in ihrem Handy , zurück bis in den Herbst 2016. Da war das Mädchen gerade aus Leverkusen zu seiner Pflegemutter nach Solingen gekommen: Die Kleine lacht, mit einer weißen Schleife im Haar. Später dann ein gemeinsames Selfie: Mit einem traurigen Kind im Arm, das Gesicht voller Narben. Zwischen beiden Bildern liegen Monate, die für das Kind voller Leid gewesen sein müssen.

Die soll den Teppich zusammengerollt und das Kinderbett in den Heizungskeller geschoben haben, als die Pflegetochter - statt wie befohlen auf dem Boden zu sitzen - lieber ins Bett habe krabbeln wollen. Das Kind habe sich extrem verändert, während es in der Obhut der 51-Jährigen gewesen sei. Sie habe immer Erklärungen gehabt für die Verletzungen ihrer Pflegetochter, die auch der Zeugin aufgefallen waren. Am Ende habe das kleine Mädchen nur noch auf dem Spielteppich gesessen, in die Ecke gestarrt und auch das Essen verweigert.