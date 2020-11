Kommunalpolitik in Solingen : Stadtrat startet mit Marathonsitzung in Wahlperiode

Solingen Bei der konstituierenden Sitzung im Theater und Konzerthaus wurden unter anderem die Bürgermeister und die Ausschussvorsitzenden gewählt. Wegen einer auf Wahlkabinen gerichteten Kamera mussten die geheimen Wahlen wiederholt werden.

Zum Auftakt am Donnerstagabend im Theater und Konzerthaus benötigten die Mitglieder des Solinger Stadtrates vor allem eines – Durchhaltevermögen. Denn tatsächlich benötigten die 52 Ratsfrauen und -männer geschlagene acht Stunden, ehe gegen kurz vor 1 Uhr in der Nacht schließlich die Tagesordnung abgearbeitet war.

„Die Ausrichtung der Kamera war ein Fehler“, sagte anschließend ein Ratsmitglied aus einer anderen Fraktion. Wobei die Neudurchführung der Wahlen an den Resultaten nichts zu ändern vermochte. So wurden mit Thilo Schnor (Grüne), Carsten Voigt (CDU) und Ioanna Zacharaki (SPD) drei Bürgermeister gewählt. Und auch die Besetzungen der Ausschuss-Vorsitze gingen – diesmal ohne Beanstandungen in offener Abstimmung – so vonstatten, wie es CDU, SPD, Grüne, Linke / Die Partei sowie die BfS schon im Vorfeld der Sitzung besprochen hatten. Kritik übte hingegen die Fraktion RD / AfD, die unter anderem die Erhöhung der Bürgermeister-Posten bemängelte und monierte, selbst nicht bei der Besetzung der Ausschuss-Vorsitze sowie weiterer Posten berücksichtigt worden zu sein. Mitglieder anderer Fraktionen werteten die Anträge der RD / AfD zur Durchführung geheimer Wahlen und darüber hinaus zu verschiedenen Geschäftsordnungspunkten später als Versuche der Obstruktion.