Razzia in Solingen : Durchsuchung wegen unerlaubten Waffenbesitzes

Razzia in Solingen

Solingen Seit Freitagmorgen liefen im Solinger Stadtteil Aufderhöhe Durchsuchungen durch das Landeskriminalamt. Ermittelt wird gegen einen Mann aus Siegen mit Zweitwohnsitz in Solingen wegen des Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes.

