Erika-Rothstein-Schule : „Bosse“-Bassist leitet Schülerband an

Info

Erika-Rothstein-Schule Die Förderschule mit Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache hat zwei Standorte: an der Fritz-Reuter-Straße und an der Deller Straße. Da an letzterem aktuell Sanierungsarbeiten stattfinden, werden die betroffenen Schüler im laufenden Schuljahr im Gebäude der früheren Hauptschule Ohligs am Rennpatt unterrichtet.

www.erika-rothstein-schule.de