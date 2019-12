Tag der Menschen mit Behinderung : Inklusives Fußball-Projekt trägt Früchte

2017 wurde das Leuchtturm-Projekt an der Neuenkamper Straße eröffnet. Seitdem ist die Zahl der Kinder, die in der von Netzen umschlossenen Freilufthalle Fußball spielen, kontinuierlich größer geworden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Die Mannschaften für Kinder mit und ohne Behinderungen beim TSV Solingen haben weiter regen Zulauf. Auch die Höhscheider Freilufthalle ist zweieinhalb Jahre nach ihrer Eröffnung gut ausgelastet.

Ob als „Primus des Monats“ der Stiftung Bildung und Gesellschaft, Preisträger bei den „Sternen des Sports“ der Volksbanken oder geehrter Gast auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue – mit Auszeichnungen kennt sich Thorsten Marks inzwischen aus.

Was aber das Wichtigste abseits des Blitzlichtgewitters ist: Das Konzept der inklusiven Fußballmannschaften, die der evangelische Pastor und Jugendtrainer seit 2014 beim Sport-Ring Solingen aus der Taufe hob, geht offenbar auf: Vier Mannschaften mit insgesamt 80 Mädchen und Jungen – von der U 10 bis zur U 18 – entstanden innerhalb kurzer Zeit.

Freitags von 15 bis 16 Uhr ist eine Reha-Ballspielgruppe für Kinder mit geistiger Behinderung auf ärztliche Verordnung in der Freilufthalle aktiv.

Das Ballsportangebot für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren findet in vier Gruppen statt: montags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 17 Uhr, Donnerstag von 17 bis 18 Uhr in der Halle, Neuenkamper Straße 41.

Und die Anzahl der teilnehmenden Kinder mit und ohne Behinderungen halte sich auf diesem Level, freut sich Marks – und berichtet: „Es hat sich ergeben, dass wir immer wieder Spieler auch in andere Mannschaften vermitteln können.“ So habe sich ein „durchlässiges System“ gebildet, wie es der Grundgedanke der Inklusion vorsieht. Zulauf bekomme die Gruppe nach wie vor aus den Nachbarstädten wie Remscheid oder Hilden. Denn gerade das Fehlen von Fußball-Angeboten für Kinder mit Behinderungen in der Region hatte den Stein einst ins Rollen gebracht.