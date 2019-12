Solinger Finanzen : Etat steht nach Verhandlungsmarathon

Solingen Der städtische Haushalt 2020 ist unter Dach und Fach. CDU, SPD, Grüne, BfS und FDP haben angekündigt, dem Etat am Donnerstag im Stadtrat zuzustimmen. Damit will Solingen zum dritten Mal seit 2018 keine neuen Schulden machen.

Im Gegenteil: Im Theater und Konzerthaus herrschte bei der Sitzung des Finanzausschusses – passend zu gerade begonnenen Adventszeit – eine ausgesprochen aufgeräumte Stimmung. Denn immerhin ist es der Solinger Politik auch in diesem Jahr wieder gelungen, sich nach dem besagten Verhandlungsmarathon auf einen ausgeglichenen Haushalt zu einigen. So kündigten die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, BfS und FDP jetzt im Finanzausschuss an, den städtischen Haushalt 2020 bei der entscheidenden Ratssitzung am kommenden Donnerstag mittragen zu wollen.

Gleichzeitig will die Stadt aber die Weichen in Richtung Zukunft stellen. Beispielsweise ist es das Ziel der Stadtspitze um Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), in den folgenden Jahren dreistellige Millionenbeträge vor allem in die Bereiche Bildung sowie Infrastruktur zu stecken – etwa in den Bau beziehungsweise die Modernisierung von Schulgebäuden und Kitas, in den Ganztag an Grundschulen, in die Feuerwehr sowie in das weite Feld von Klimaschutz und Verkehr. So sollen 2020 etwa 200.000 Euro in neue Radwege gehen, derweil der schon beschlossene, von Grünen und neuerdings auch SPD abgelehnte Doppelkreisel Dickenbusch bis auf Weiteres nach hinten gestellt wird. Die Planungsmittel werden nun bis 2021 geschoben.