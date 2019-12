Friedhof in Ohligs : Sternenkinderfeld: Ort des Trauerns und des Lebens

Ohligs Die katholische Pfarrgemeinde St. Sebastian weihte am Sonntag ihr Sternenkinderfeld ein.

Im Anschluss an die Messe in St. Joseph weihte er am Sonntag das von ihm federführend betreute Leuchtturmprojekt der Pfarrgemeinde St. Sebastian ein, an dem so viele helfende Hände mitgewirkt hatten: Das Sternenkinderfeld, zentral gelegen auf dem Friedhof unterhalb der katholischen Ohligser Kirche, soll künftig eine Ruhestätte sein für kleine Menschen, die als Fehl- oder Totgeburten das Licht der Welt gar nicht erblicken konnten oder kurz nach der Geburt starben. Und es soll auch ein Ort sein, an dem Eltern und Geschwister ihr Andenken wachhalten können. Zuvor hatten sie dafür nach Gräfrath ausweichen müssen.