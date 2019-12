Ein politisches Urgestein : Bernd Krebs seit 50 Jahren im Rat

Solingen Auf den mitunter verschlungenen politischen Wegen kennt sich Bernd Krebs bestens aus. Schließlich ist der CDU-Politiker lange mit dabei.

Am Donnerstag konnte er bei der Ratssitzung ein außergewöhnliches Jubiläum feiern: Bernd Krebs gehört dem Stadtrat seit 50 Jahren an. „Ununterbrochen“, ergänzt der bald 79-Jährige. Als damaliger Vorsitzender der Jungen Union kam Krebs am 27. November 1969 in den Stadtrat. Oberbürgermeister war damals der Sozialdemokrat Heinz Dunkel.