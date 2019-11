Schülerprojekt in Dormagen : Leibniz-Schüler gestalten fiktive Ratssitzung

Dormagen Nicht die CDU, die SPD oder die FDP trafen sich am Montag mit Bürgermeister Erik Lierenfeld, um über Themen, die sie beschäftigen, zu verhandeln, sondern die „Ausgewogene Glückspartei“ und die „Kultis“.

Nachdem er die Fragen der Schüler ausgiebig beantwortet hatte, begannen Debatte und Abstimmung der Anträge, die von den jeweiligen Fraktionen mit den einleitenden Worten „Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Abgeordnete“, vorgestellt wurden. Zwar kam es dennoch vor, dass die Jugendlichen einige Male aus der Perspektive eines Schülers sprachen: „Wir haben ja eine Cafeteria in der Schule“, darauf reagierte der Bürgermeister aber mit Humor und erwiderte: „Der Stadtrat hat keine Cafeteria.“ Die Fraktion „Cooles Dormagen und Esports“ (CDE) stellte einen Antrag für sechs Wasserspender in der Stadt. Daraufhin nannte der Bürgermeister die Kosten für so einen Wasserspender. Nach einer ausgiebigen Diskussion über die Nutzung einigte man sich auf den Vorschlag von Lierenfeld, zunächst testweise einen Wasserspender in der Innenstadt aufstellen zu lassen. Nach dem Ende der Debatte erwähnte Lierenfeld, dass dieser Antrag auch in Wirklichkeit diskutiert werde und die genannten Zahlen aus dem aktuellen Diskurs stammen.