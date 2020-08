Freizeit in Rommerskirchen : Schwimmkurse im Sonnenbad sollen nächste Woche wieder laufen

Rommerskirchen Ab nächster Woche ist im Hallenbad wieder mehr möglich: Neben Fitness- und Schwimmkursen können auch wieder Kindergeburtstage stattfinden. Trotzdem gelten weiterhin die Corona-Schutzregeln.

Ganz ohne Einschränkungen wird es nicht gehen, doch ab der kommenden Woche will die Gemeinde im Sonnenbad ein gutes Stück zurück zur Normalität kommen. Das kündigte Dezernent Elmar Gasten an.

Bei den Kursen sollen zunächst all jene Unterrichtstunden absolviert werden, die wegen der Pandemie zuletzt nicht mehr stattfinden konnten. Danach sollen dann neue Kurse anlaufen. Das Anmeldesystem werde geändert, teilte Gasten mit. In den Kindergruppen können nur fünf bis maximal zehn Kinder teilnehmen. Daher werde es ein festes Datum geben, an dem man sich anmelden kann. Es würden dann sicher Wartelisten entstehen, vermutet der Dezernent. Die Wassergewöhnungskurse und Intensivkurse fänden noch nicht statt, da dabei der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.

Bei Nichtteilnahme verfällt die Kursgebühr. An dem Kursabend muss außerdem noch das jeweilige Eintrittsgeld bezahlt werden. Wer eine Mehrfachkarte für den Aquasport hat, kann diese im nächsten Jahr weiter nutzen. Das selbe System gilt für die Mitglieder des Fitnesscenters „warm up“. Um an einem Kursus teilnehmen zu können, muss man vorher gründlich duschen. Nach dem Kursus sollte man direkt ohne duschen in die Kabine gehen. Föne dürfen an den Kursabenden nicht genutzt werden. Die Wassergymnastik beginnt wieder am 15. August um 9.30 Uhr. Dazu kann man sich ab dem 9. August im Bad anmelden. Kosten: 2 Euro zuzüglich Eintritt.