Hingehen : SGL-Kurse starten wieder

Nachdem das Sportprogramm der SGL wiederaufgenommen wurde – wenn auch coronabedingt in veränderter Form –, starten nach den Sommerferien auch die von Nicht-Mitgliedern buchbaren Kurse. So erlernen die Teilnehmer bei der „Progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson“ (Donnerstag 20 Uhr), wie durch die willentliche An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen ein Zustand tiefer Entspannung erreicht werden kann. In vier verschiedenen Pilateskursen wiederum trainieren die Teilnehmer vor allem ihre tiefliegenden Muskelgruppen und erlangen so eine korrekte und gesunde Körperhaltung. Das Training umfasst ausgehend von einer stabilen Körpermitte Kraftübungen, Stretching und eine bewusste Atmung (Anfänger: Donnerstag und Freitag, 10 Uhr, Fortgeschrittene Dienstag, 9 Uhr, Mittwoch, 20 Uhr). Ebenfalls freie Plätze gibt es in den Kursen Yoga (Mittwoch, 8.45 Uhr) und Tai Chi (Anfänger Mittwoch 9 Uhr, Anfänger und Fortgeschrittene Montag 18 Uhr).