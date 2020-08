Coronazahlen : 83 Menschen im Kreis aktuell mit Corona infiziert

Die Corona-Zahlen im Rhein-Kreis. Foto: RKN

Rhein-Kreis Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 31 in Grevenbroich, 26 in Neuss, 14 in Dormagen, sechs in Meerbusch sowie je drei in Kaarst und Korschenbroich.

