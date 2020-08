Konzert in Rommerskirchen : „Blues-Brunch“-Saison in Sinsteden wurde mit Schwung eröffnet

Die „Little Steve & The Big Beat“ gab ihr Debüt in Sinsteden. Der Blues Brunch war ein voller Erfolg. Foto: Dieter Staniek

Sinsteden Die niederländische Band „Little Steve & The Big Beat“ überzeugte bei ihrer Premiere im Kreiskulturzentrum Sinsteden. Authentischer Blues vom Feinsten.

Der traditionelle „Blues on Sunday-Brunch“ im Kulturzentrum Sinsteden konnte endlich wieder stattfinden. Die Grenze von 100 Zuhörern wurde nicht ganz erreicht, als bei schönem Sommerwetter die niederländische Rhythm- & Blues-Band „Little Steve & The Big Beat“ ihr Debüt am Niederrhein gab.

Die 2013 von Steven van der Nat (Gesang, Gitarre) a la „Little Steve“ gegründete Band, die die großen Festivalbühnen in Holland, Belgien und Frankreich gewöhnt ist, fühlte sich „ganz toll wohl“ unter dem Dach des Geräteschuppens im Kulturzentrum. Gleich ihr erster Titel „Working Overtime“ sollte sich bewahrheiten: Die Band musste am Ende für ein überwiegend kundiges Publikum mit etlichen Zugaben Überstunden machen.

Im Publikum etliche Kollegen, darunter der Blues-Gitarrist Khalif Wailin‘ Walter aus Chicago. Auch sie spenden viel Applaus nach dem wunderbaren Fade out bei „Teasin‘ Without Pleasure“, wiederum von Stephen van der Nat. Auch Martijn van Toor ist begnadeter Blues-Komponist, wie „Yes, You Can“ eindrucksvoll zeigt. Nur wenige Titel sind von anderen Komponisten, wie „Just One More Time“ von Ike Turner oder der langsame Blues-Rock „Double Trouble“ von Otis Rush.