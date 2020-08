Kommunalwahl in Hückeswagen : Bürgermeister setzt auf digitale Diskussionsrunden

Hückeswagen Wahlkampf in Corona-Zeiten: Persian kommuniziert auch online mit den Menschen. Dazu sind drei Termine mit einem jeweiligen Schwerpunktthema vorgesehen. Auf der Straße ist er jedoch anzutreffen und anzusprechen,

Klassischer Wahlkampf ist in Zeiten der Corona-Pandemie nur eingeschränkt möglich. Doch weil der nunmal auch vom aktiven Austausch der Bewerber mit den Wählern lebt, will Bürgermeister Dietmar Persian nicht, dass die Diskussion und das persönliche Gespräch zu kurz kommen. „Um risikofrei und unkompliziert mit den Wählerinnen und Wählern in die Diskussion zu finden, lade ich im Vorfeld der anstehenden Kommunalwahl an drei Terminen zu einem digitalen Austausch ein“, teilt der parteilose Amtsinhaber mit, der von CDU, SPD, Grünen und FDP unterstützt wird und sich am 13. September seinem Herausforderer Frank Mombauer von der FaB stellen muss. Für die Videokonferenzen werde die Online-Plattform „Zoom” genutzt.

Die Veranstaltungen sind jeweils für zirka eine Stunde angesetzt und beginnen um 19 Uhr. Für kommenden Mittwoch, 12. August, geht’s um das Thema „Wirtschaft in Hückeswagen”. Am Donnerstag, 3. September, liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Lebenswerte Altstadt”, und am Dienstag, geht’s um „Vereine und Ehrenamt in Hückeswagen”. Die Teilnahme steht allen Interessierten offen, zudem können sie Persian in diesen Online-Konferenzen zum jeweiligen Thema befragen. Zu Beginn der Termine stellt der Bürgermeister seine Ansätze zum jeweiligen Schwerpunktthema vor und spricht einige Minuten mit Gästen, die einen direkten Bezug zum Thema mitbringen. „Im Anschluss öffnen wir dann die Diskussion für alle Teilnehmer“, versichert Persian, der sich auch über Diskussionspunkte freut, „die über das Hintergrundthema hinausgehen“.

Hückeswagener, die sich aktiv mit Fragen und Anliegen an der Diskussion beteiligen möchten, können sich im Internet via dietmar-persian.de/termine anmelden, aber spontan teilnehmen. Notwendig ist lediglich ein Rechner mit Internetanschluss und aktuellem Browser. „Die Diskussion übertrage ich auch über Facebook – mit der Möglichkeit, Fragen oder Anliegen via Chat einzureichen“, ergänzt Persian. Die digitalen Diskussionsrunden ersetzen seinen persönlichen Wahlkampf allerdings nicht ganz, „sie ergänzen ihn vielmehr angesichts der aktuellen Covid-19-Lage“.

Der Amtsinhaber freut sich zudem darauf, sich am Mittwoch, 19. August, auf Einladung der Kolpingsfamilie bei einer Podiumsdiskussion im Forum mit seinem Mitbewerber auszutauschen. Persian: „Zusammen mit der Podiumsdiskussion zur Stadtratswahl besteht somit in den fünf Wochen vor der Wahl wöchentlich die Möglichkeit, meine Ideen für Hückeswagen im direkten Austausch besser kennen- und verstehen zu lernen.“ Zudem werde er den Hückeswagenern bei Gesprächen auf der Straße zur Verfügung stehen.

