Gebühren im Vergleich : Rommerskirchener zahlen viel fürs Abwasser

Rommerskirchen Die Gemeinde ist die teuerste Kommune im Rhein-Kreis Neuss. Das geht aus der aktuellen Erhebung des Bundes der Steuerzahler hervor.

Ein Musterhaushalt – der Steuerzahlerbund legt dafür vier Personen zugrunde mit einem Verbrauch von 200 Kubikmetern Frischwasser und 130 Quadratmetern abflusswirksame Fläche beim Niederschlagswasser – muss demnach in diesem Jahr in der Gemeinde 967 Euro berappen. Das ist im Rhein-Kreis Neuss die höchste Summe. Zum Vergleich: In Kaarst, der günstigsten Stadt, sind es 506,80 Euro, in Dormagen 562,70 Euro, in Grevenbroich 812,70 Euro. Ein Musterhaushalt in Jüchen wird mit 751,10 Euro zur Kasse gebeten, in Korschenbroich mit 755,50 Euro, in Meerbusch mit 580,80 Euro und in Neuss mit 746,80 Euro. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 726,49 Euro, hat der BdSt ausgerechnet.