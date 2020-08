Veranstaltung an der Evangelischen Kirche Rheinberg : Spektakel sagt 22. Adventsmarkt in Rheinberg ab

Rheinberg Der Verein Spektakel Rheinberg wird den Spektakel-Adventsmarkt in diesem Jahr nicht durchführen. Er sei wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, sagte am Dienstag die 1. Vorsitzende des Vereins, Corinna Gribl.

Der Adventsmarkt sollte am dritten Adventswochenende zum 22. Mal im Innenhof an der Evangelischen Kirche Rheinberg stattfinden. Auch in diesem Jahr sollte es ein umfangreiches Kulturprogramm auf der Kulturbühne geben. „Wir haben zunächst bis zum Schulbeginn abgewartet, um zu schauen, wie sich die Zahlen entwickeln“, sagte Gribl. Es habe Überlegungen, den Markt mit 19 statt 27 Holzhütten, ohne Cafeteria im Gemeindesaal und mit gesplittetem Getränkestand, stattfinden zu lassen. Doch Risiko und Aufwand seien für einen kleinen Verein wie Spektakel zu groß gewesen. „Wir hoffen, dass wir 2021 wieder am Start sind“, so Gribl. „Mit dem Adventsmarkt und auch mit der Familiade im Juni.“ Das ebenfalls von Spektakel organisierte Spielefest im Underberg-Freibad war in diesem Jahr auch coronabedingt abgesagt worden.